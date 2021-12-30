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Сотни тысяч снимков и вертолет: лучшие моменты 2021 года на Марсе

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 16:25
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С момента приземления марсохода NASA Perseverance на Марсе, он сделал более 100 тысяч снимков, а вертолет Ingenuity Mars Helicopter совершил 18 полетов
NASA напомнило, как прошел год на Марсе
NASA напомнило, как прошел год на Марсе / Фото: NASA

Кроме того марсоход проехал 2,9 км, чем установил рекорд самой продолжительной поездки за сутки на Красной планете.

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Также за 10 месяцев он собрал шесть образцов марсианской породы и атмосферы, сообщает NASA.

В итоге они будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения. Тем временем вертолет Ingenuity доказал, что управляемый полет с двигателем возможен в тонкой атмосфере Марса.

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Как мы уже упоминали 1,8-килограммовый вертолет совершил 18 полетов, и продолжит их делать в 2022 году.

В новом видео глава миссии по наземным операциям Perseverance в Южной Калифорнии Джессика Сэмюэлс вспоминает год, наполненный революционными открытиями.

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Следующим этапом миссии Perseverance станет исследование дельты, образовавшейся в кратере Джезеро миллиарды лет назад.

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Дельта состоит из отложений, которые древняя река внесла в озеро, когда-то существовавшее в кратере.

Напомним, ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

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Мы также писали ранее, что Марсоход NASA Perseverance обнаружил органику в горных породах на дне кратера Езеро.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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