Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Сотні тисяч роботів допоможуть людям похилого віку гуляти на природі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 13:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Японії створюють автономні мобільні роботи, які допоможуть старіючому населенню країни пересуватися вулицею
Літні люди зможуть пересуватися на роботах
Літні люди зможуть пересуватися на роботах / Фото: Bloomberg

Збільшення тривалості життя та зростаючі потреби перетворили старіюче населення на кінцевих користувачів, які залежать від технологій, щоб вести повноцінне життя.

Читайте також: Робот вперше провів складну операцію без допомоги людини

Реклама

Найпомітніше це в Японії – 2020 року понад чверть всього населення цієї країни було не молодше 65 років, пише Bloomberg.

За прогнозами, до 2050 року це співвідношення сягне 38%. Зі свого боку, японські технологічні компанії шукають рішення для цієї проблеми.

Одним із прикладів є RakuRo, одномісний автономний швидкісний робот, розроблений японською компанією ZMP Inc.

Реклама

Частково запущений у січні 2022 року робот забезпечує транспортні послуги між установою та трьома клініками, що розташовані на відстані близько 700 метрів.

Пацієнти можуть зробити замовлення на своєму смартфоні, обравши час зустрічі та пункт призначення. Робот може йти вздовж берега річки, наближаючи користувача до природи.

Реклама

Для забезпечення безпечного руху робот оснащений шістьма камерами, п'ятьма датчиками та кнопкою аварійної зупинки та запрограмований реагувати на довкілля.

Наприклад, якщо світлофор блимає до того, як загориться червоне світло, або якщо є такі об'єкти, як люди чи автомобілі, робот зупиниться.

Роботи можуть заповнити нестачу 380 тисяч працівників з догляду за людьми похилого віку в Японії.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Падаюча ракета не належить Ілону Маску: що насправді вріжеться в Місяць Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Мер Нью-Йорка із зарплатою в один долар – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Мер Нью-Йорка із зарплатою в один долар – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42126.49

Binance Coin (BNB)

396.21

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

123.36

Theta (THETA)

3.51

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти