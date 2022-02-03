Роботи охоронятимуть кордон між США та Мексикою

Йдеться про патрулювання місцевості, де людям складно працювати: гори та пустелі з екстремальними температурами – наприклад, в Ель-Пасо.
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Проте, перш ніж перейти до етапу практичного застосування, собаки-роботи спочатку пройшли тести в Лортон, штат Вірджинія, пише DHS.
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Їх перевірили на здатність витримувати "корисні навантаження": пакети відео та інших датчиків після встановлення на робота-собаку зможуть передавати відео та інші дані у реальному часі.
Тепер роботи-пси, представлені у трьох кольорах – коричневому, чорному та сріблястому, вирушили до Техасу.
Інженери повинні переконатися, що роботи-собаки готові до виконання різноманітних завдань, зокрема маневрування в суворих умовах та роботи в обмеженому просторі.
Також потрібно перевірити, як вони переносять високу температуру та низький вміст кисню – ситуації, які особливо небезпечні для людей.
Роботи допоможуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців та наркокур'єрів. Вони оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами та приладами нічного бачення.
Раніше ми писали:
- Мільярдер Ілон Маск розповів, де працюватимуть перші Tesla-bot, і припустив, що їхня спеціалізація розширюватиметься з часом.
- Двометровий лижний робот, розроблений у Китаї, пройшов серію тестів і тепер зможе брати участь у змаганнях з лижного спорту.
- Також ми повідомляли, що у Німеччині хвору дитину в школі замінив робот: сидить на уроках замість нього.