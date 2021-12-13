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Солідний дисплей та динаміки: яким буде планшет Galaxy Tab A8 2021

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 12:05
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Galaxy Tab A8 2021 – один із багатьох планшетів, які Samsung анонсує у 2022 році, але його характеристики вже злили у мережу
Планшет коштуватиме до 360 євро
Планшет коштуватиме до 360 євро / Фото: @snoopytech

Точна дата випуску залишається невідомою, але передбачається, що це буде не менше 240 євро для моделі з Wi-Fi та 32 ГБ пам'яті.

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Моделі на 64 ГБ, 128 ГБ та LTE будуть продавати в Європі за ціною до 360 євро, пише notebookcheck.

Galaxy Tab A8 2021 надійде у продаж у сірому, рожевому золоті та сріблі, ймовірна вага пристрою – 476 г.

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Планшет отримає 10,5-дюймовий дисплей із солідними рамками, над яким розмістять фронтальну камеру на 5 Мп , доповнену датчиком 8 Мп на задній панелі.

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Всі конфігурації будуть оснащені SoC Unisoc T618, 4 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором ємністю 7040 мАг.

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Galaxy Tab A8 2021 зможе заряджати акумулятор до 15 Вт Але ще невідомо, чи включить Samsung зарядний пристрій у свою коробку.

Зате у планшеті точно будуть чотири динаміки, що розташовуються всередині корпусу завтовшки 6,9 мм.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що інженери зібрали робоче місце майбутнього.

Крім того, смартфон Galaxy S21 FE випадково показали до анонсу і розповіли, що у ньому особливого.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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