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Солидный дисплей и динамики: каким будет планшет Galaxy Tab A8 2021

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 12:05
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Galaxy Tab A8 2021 – один из многих планшетов, которые Samsung анонсирует в 2022 году, но его характеристики уже слили в сеть
Планшет будет стоить до 360 евро
Планшет будет стоить до 360 евро / Фото: @snoopytech

Точная дата выпуска остается неизвестной, но предполагается, что это будет не менее 240 евро для модели с Wi-Fi и 32 ГБ памяти.

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Модели на 64 ГБ, 128 ГБ и LTE будут продавать в Европе по цене до 360 евро, пишет notebookcheck.

Galaxy Tab A8 2021 поступит в продажу в сером, розовом золоте и серебре, предположительный вес устройства – 476 г.

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Планшет получит 10,5-дюймовый дисплей с солидными рамками, над которым разместят фронтальную камеру на 5 Мп, дополненную датчиком на 8 Мп на задней панели.

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Все конфигурации будут оснащены SoC Unisoc T618, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 7040 мАч.

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Galaxy Tab A8 2021 сможет заряжать аккумулятор до 15 Вт, но еще неизвестно, включит ли Samsung зарядное устройство в свою коробку.

Зато в планшете точно будут четыре динамика, которые располагаются внутри корпуса толщиной 6,9 мм.

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Напомним, ранее мы писали, что инженеры собрали рабочее место будущего.

Кроме того, смартфон Galaxy S21 FE случайно показали до анонса и рассказали, что в нем особенного.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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