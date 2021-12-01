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Samsung додасть водонепроникний корпус до бюджетних смартфонів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 17:09
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У 2022 році принаймні чотири моделі Samsung Galaxy A отримають водонепроникні корпуси, на відміну від їхніх попередників.
Бюджетні смартфони Samsung можуть стати водонепроникними
Бюджетні смартфони Samsung можуть стати водонепроникними

Водонепроникність може стати останнім доповненням до бюджетних пропозицій компанії Samsung у 2022 році.

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Цю функцію не надто часто додають до більш дешеві версії смартфонів, але, схоже, компанія зважилася на це як мінімум у чотирьох моделях. Android Authority .

Раніше до бюджетних смартфонів Samsung уже додали дисплеї з високою частотою оновлення та сенсорні камери більшого розміру.

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Інсайдери називають чотири можливі моделі, які отримають захист від води:

  • Galaxy A73
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A32

Водонепроникність може бути досягнута за рахунок однієї особливості: рендери Galaxy A33, що з'явилися в мережі, демонструють телефон без роз'єму для навушників.

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Нагадаємо, раніше в Мережі показали новий смартфон-розкладачку від Huawei .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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