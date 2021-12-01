Samsung додасть водонепроникний корпус до бюджетних смартфонів

Водонепроникність може стати останнім доповненням до бюджетних пропозицій компанії Samsung у 2022 році.
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Цю функцію не надто часто додають до більш дешеві версії смартфонів, але, схоже, компанія зважилася на це як мінімум у чотирьох моделях. Android Authority .
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Раніше до бюджетних смартфонів Samsung уже додали дисплеї з високою частотою оновлення та сенсорні камери більшого розміру.
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Інсайдери називають чотири можливі моделі, які отримають захист від води:
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A32
Водонепроникність може бути досягнута за рахунок однієї особливості: рендери Galaxy A33, що з'явилися в мережі, демонструють телефон без роз'єму для навушників.
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Нагадаємо, раніше в Мережі показали новий смартфон-розкладачку від Huawei .