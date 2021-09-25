У Мережі з'явилися фото нового флагмана Samsung. Він буде представлений в 2022 році

Інсайдери з OnLeaks опублікували рендери майбутнього флагмана Samsung. Модель S22+ буде представлена тільки на початку 2022 року

Так може виглядати новий флагман від Samsung. Фото: 91mobiles.com

У той час як Samsung Galaxy S22 Ultra буде піддаватися деякого редизайну, Galaxy S22+ багато в чому схожий на свого попередника S21+.

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Майбутній флагман отримає фронтальну камеру з отвором у верхній частині екрану і тонкі рамки з боків. На тильній стороні все ті ж три камери, розташовані вертикально в ряд.

Також на рендерах видно клавіші регулювання гучності і живлення з правого боку, а також порт Type-C і лоток для SIM-карти внизу. Роз'єму для навушників немає, пише 91mobiles.com.

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Судячи з минулим звітів, всі телефони серії Samsung Galaxy S22 будуть оснащені процесором Snapdragon 898/895 або Exynos 2200, в залежності від регіону.

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Крім того, лінійка Galaxy S22 буде оснащена дисплеями з частотою 120 Гц, батареєю ємністю до 5000 мАг і підтримкою швидкої зарядки 65 Вт.

Galaxy S22 і S22+ можуть мати 50-мегапіксельну основну камеру, а Galaxy S22 Ultra може бути оснащений сенсором на 108 мегапікселів. Раніше ми писали, що рекордна камера в 576 мегапікселів не дістанеться смартфонам: кому пощастить.