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Російський космічний корабель затопили на океанічному "цвинтарі"

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 13:17
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Приладно-агрегатний відсік корабля "Прогрес М-УМ", що відокремився від Міжнародної космічної станції 23 грудня, затопили в Тихому океані

Падіння вогнетривких елементів корабля відбулося в несудноплавному районі акваторії моря.

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Фрагменти впали о 6-30 за Києвом за 2460 км від міста Веллінгтон і 7030 км від міста Сантьяго, повідомив Роскосмос .

Раніше, 26 листопада, корабель "Прогрес М-РОЗУМ", який доставив на Міжнародну космічну станцію новий модуль "Причал", пристиковався до модулю "Наука".

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"Причал" призначений для нарощування технічних та експлуатаційних можливостей російського сегменту МКС, заявляють у Москві.

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Подальший розвиток сегмента забезпечуватиметься за рахунок стикування до модуля транспортних систем.

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Нагадаємо, раніше японські космічні туристи заявили, що хотіли б повернутися на МКС та провести на орбіті хоча б 20 днів .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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