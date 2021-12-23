Російський космічний корабель затопили на океанічному "цвинтарі"

Приладно-агрегатний відсік корабля "Прогрес М-УМ", що відокремився від Міжнародної космічної станції 23 грудня, затопили в Тихому океані

Падіння вогнетривких елементів корабля відбулося в несудноплавному районі акваторії моря.

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Фрагменти впали о 6-30 за Києвом за 2460 км від міста Веллінгтон і 7030 км від міста Сантьяго, повідомив Роскосмос .

Раніше, 26 листопада, корабель "Прогрес М-РОЗУМ", який доставив на Міжнародну космічну станцію новий модуль "Причал", пристиковався до модулю "Наука".

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"Причал" призначений для нарощування технічних та експлуатаційних можливостей російського сегменту МКС, заявляють у Москві.

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Подальший розвиток сегмента забезпечуватиметься за рахунок стикування до модуля транспортних систем.

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Нагадаємо, раніше японські космічні туристи заявили, що хотіли б повернутися на МКС та провести на орбіті хоча б 20 днів .