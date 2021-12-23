Хочуть 20 днів на орбіті: японські туристи хочуть повернутися назад у космос

Японський космічний турист Юсаку Маедзава хотів би, щоб його 12-денний політ на Міжнародну космічну станцію закінчився на тиждень пізніше

Японські туристи хочуть повернутися до космосу / Фото: Pixabay

Модний магнат Юсаку Маедзава, його продюсер Езо Хірано та російський космонавт Олександр Місуркін хотіли б пробути на орбіті на тиждень довше.

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За їхніми словами, на адаптацію йде три чи чотири дні, і тоді ви розумієте, що залишилося лише вісім днів, і цього недостатньо. AP.

На думку туристів, 20-денна місія була б ідеальною, але 30 днів було б вже надто багато.

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46-річний Маедзава та його 36-річний продюсер Хірано були першими туристами, що самостійно оплатили політ, відвідали космічну станцію з 2009 року.

За підсумками польоту Маедзава сказав, що подорож змусила його зрозуміти, що люди мають краще дбати про Землю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сто Росія відправила до космосу перших туристів за довгий час.