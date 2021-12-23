Российский космический корабль затопили на океаническом "кладбище"

Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", отделившийся от Международной космической станции 23 декабря, затопили в Тихом океане

Падение несгораемых элементов корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана.

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Фрагменты упали в 6-30 по Киеву в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго, сообщил Роскосмос.

Ранее, 26 ноября, корабль "Прогресс М-УМ", который доставил на Международную космическую станцию новый модуль "Причал", пристыковался к модулю "Наука".

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"Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС, заявляют в Москве.

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Дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

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Напомним, ранее японские космические туристы заявили, что хотели бы вернуться на МКС и провести на орбите хотя бы 20 дней.