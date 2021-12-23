Российский космический корабль затопили на океаническом "кладбище"

Падение несгораемых элементов корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана.
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Фрагменты упали в 6-30 по Киеву в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго, сообщил Роскосмос.
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Ранее, 26 ноября, корабль "Прогресс М-УМ", который доставил на Международную космическую станцию новый модуль "Причал", пристыковался к модулю "Наука".
"Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС, заявляют в Москве.
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Дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.
Напомним, ранее японские космические туристы заявили, что хотели бы вернуться на МКС и провести на орбите хотя бы 20 дней.