Росія полює за даними українців: яка інформація їм потрібна

Ворог не залишає спроб отримати важливу інформацію з державних реєстрів

Хакери полюють за даними українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається оволодіти інформацією українців через смартфони, тож українців закликали вкрай обережно використовувати свої гаджети.

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Про це розповів керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"Доступ до телефонів, до приватних комп'ютерів громадян – це один із векторів атак. Вони намагаються отримати інформацію про персональні дані, паролі, доступи до державних реєстрів саме через приватні застосунки, якими ви користуєтеся", – сказав Щиголь.

Він закликає українців дотримуватися правил кібергігієни, але водночас зазначає, що ворожі кібератаки значно знизили потужність, пише ukrinform.ru.

Нині у них вистачає своїх проблем. Хакерська група Anonymous щодня завдає удару по важливих об'єктах РФ. Напередодні хакери зламали популярну російську платіжну систему.

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Дійшло до того, що в Росії вже не довіряють своїм антивірусним програмам.