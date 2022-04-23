Як безпечно використовувати смартфон в окупації: 9 порад

Окупанти можуть перевіряти смартфони у мирних громадян, тому потрібно бути дуже обережним

Як безпечно використовувати смартфон на окупованих територіях / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах війни в Україні смартфон став не лише основним засобом для зв'язку, а й справжньою зброєю – з його допомогою можна повідомити місцезнаходження ворога або атакувати російські сайти.

Але водночас потрібно бути обережним, адже на окупованих територіях російські військові можуть перевірити ваш смартфон.

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Тому Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала 9 порад тим, хто опинився на тимчасово окупованих територіях.

Як використовувати смартфон в окупації: