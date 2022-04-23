Як безпечно використовувати смартфон в окупації: 9 порад

В умовах війни в Україні смартфон став не лише основним засобом для зв'язку, а й справжньою зброєю – з його допомогою можна повідомити місцезнаходження ворога або атакувати російські сайти.
Але водночас потрібно бути обережним, адже на окупованих територіях російські військові можуть перевірити ваш смартфон.
Тому Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала 9 порад тим, хто опинився на тимчасово окупованих територіях.
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Як використовувати смартфон в окупації:
- Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Збережіть телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце.
- Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження. Скористайтеся інструкцією з економії заряду смартфона.
- Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який зможе зашкодити вам при затриманні окупантами: фото, відео, листування, завантажені файли.
- Ворог відстежує дії в мережі операторів мобільного зв'язку через технічні засоби розвідки. Свої повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати та надсилайте повідомлення, які зникають за певний час.
- Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних (пароль графічний пароль, відбиток пальця).
- Встановіть програму Повітряна тривога (Android , iOS). Встановіть програми TacticMedAid (Android , iOS) та Перша допомога (Android , iOS). Завантажте вміст із них для офлайн доступу.
- Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте.
- Для абонентів Київстар: отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind. У нього також є веб-версія.
- Збережіть на смартфоні та хмарі копії документів (свої та рідних): паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах смартфона.