Російському антивірусу не довіряють навіть у Росії

Підприємства військово-промислового комплексу РФ попередили про ризик використання продуктів "Лабораторії Касперського"

У Росії не довіряють власному антивірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже писали, що у США внесли російську "Лабораторію Касперського" до списку компаній, які є загрозою національній безпеці США, але на цьому лиха корпорації не закінчилися.

Відомому антивірусу не довіряють... навіть у самій Росії. Напередодні підприємства військово-промислового комплексу РФ поінформували про небезпеку використання вітчизняних антивірусних програм.

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Наголошується, що головна небезпека пов'язана з використанням державних органів програмних продуктів російського "імпортозаміщення". Насамперед антивірусних програм Касперського: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security і т.д.

Використання цих програм може призвести до перехоплення управління комп'ютером, витоку інформації та інших загроз безпеці, пише ukrinform.ua.