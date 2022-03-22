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СЬОГОДНІ Техно

Три головні правила, як додатково захистити смартфон під час війни

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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22 березня, 13:10
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В умовах воєнних дій смартфони стали чи не головним джерелом інформації, але водночас є ризик втратити дані, тому потрібно бути особливо обережним
Окупанти можуть вкрасти зі смартфону ваші дані
Окупанти можуть вкрасти зі смартфону ваші дані / Фото: Колаж: Сьогодні

Убезпечити власний смартфон можна простими методами, без застосування спеціального програмного забезпечення. Головне – дотримуватися кількох основних правил.

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Три правила для захисту смартфона

Пароль у телефоні

  • Російські військові здали свої мобільні телефони перед вторгненням в Україну, тому почастішали випадки, коли вони відбирають техніку у мирного населення. Також зараз досить просто втратити смартфон. Захист у вигляді пароля дозволить заблокувати номер або банківські картки, поки злочинці намагатимуться зламати смартфон.

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Регулярне очищення галереї

  • Українські військові регулярно попереджають, щоб у Мережу не викладали фото та відео пересування української армії. І водночас закликають повідомляти про ворожу техніку.
  • Проте в окупованих районах російські солдати нерідко перевіряють телефони біженців на предмет присутності знімків із військовою технікою, так що можна потрапити в неприємну ситуацію, якщо у вас знайдуть подібні фото.

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Не знімайте блокпости та техніку

Підозрілі СМС та посилання

  • Ворог застосовує брудну тактику, залякуючи чи обманюючи мирне населення за допомогою смс із загрозами чи закликами здаватися. Також цей спосіб взяли на озброєння різні зловмисники – вони надсилають неправдиві повідомлення, наприклад, видачі коштів біженцям, або посилання, за допомогою яких можуть заразити ваш гаджет вірусом або вкрасти важливі дані.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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