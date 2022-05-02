Хакери зламали популярну російську платіжну систему

Російські компанії страждають не лише від західних санкцій, а й від хакерських дій

Російська платіжна платформа стала жертвою хакерів / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Хакерська група NB65, пов'язана з Anonymous, атакувала російську платіжну систему Qiwi, за допомогою якої росіяни оформлюють покупки в інтернеті, де не приймають картки російських банків.

Хакери завантажили 10,5 Тб даних, а також отримали інформацію про 12,5 мільйона кредитних карток клієнтів компанії.

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"У своєму останньому пресрелізі ви чітко заявили, що санкції проти російської фінансової системи ніяк не вплинули на ваш бізнес. Ну, це безперечно вплине на ваш бізнес", – йдеться у заяві NB65.

Поки що невідомо, чим обернеться для Qiwi витік персональних даних клієнтів. Нагадаємо, що платформа є єдиним способом для росіян оплатити покупки в Aliexpress та Steam.