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Робота-прокурора используют для подавления инакомыслия

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 12:22
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Исследователи из Китая первыми в мире разработали машину, которая может обвинять людей в преступлениях с помощью искусственного интеллекта
Робот заменит прокуроров в Китае
Робот заменит прокуроров в Китае / Фото: Pixabay

Робот-прокурор сможет предъявить обвинение с точностью более 97% на основе устного описания дела, заверяют инженеры.

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Машина была построена и протестирована Народной прокуратурой Шанхая Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой страны, пишет The Korea Times.

Китайские прокуроры были первыми, кто начал использовать ИИ в работе обвинителей, еще в 2016 году.

Инструмент, известный как система 206, уже может оценить силу доказательств, условия ареста и то, насколько подозреваемый считается опасным для общества.

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Новый робот-прокурор может работать на ПК. Для каждого подозреваемого он выдвинет обвинение на основе 1000 "черт", выданных человеком, а система 206 оценит доказательства.

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ИИ может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям Шанхая:

  • мошенничество с кредитными картами;
  • проведение азартных игр;
  • опасное вождение;
  • умышленное нанесение травм;
  • создание препятствий для выполнения служебных обязанностей;
  • кража;
  • мошенничество;
  • "ссоры и провоцирование неприятностей".

Последнее обвинение – самое опасное в списке, ведь его зачастую используют в Китае, чтобы подавить инакомыслие, уточняет издание.

К слову, в большинстве китайских тюрем также внедрена технология ИИ – для отслеживания физического и психического состояния заключенных с целью снижения уровня насилия.

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Напомним, ранее инженеры показали робота, который схватил человека за руку и отстранил ее от своего лица.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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