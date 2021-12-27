Робота-прокурора используют для подавления инакомыслия

Робот-прокурор сможет предъявить обвинение с точностью более 97% на основе устного описания дела, заверяют инженеры.
Читайте также: Физики придумали искусственный интеллект, имитирующий мозг человека
Машина была построена и протестирована Народной прокуратурой Шанхая Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой страны, пишет The Korea Times.
Далее по теме
Китайские прокуроры были первыми, кто начал использовать ИИ в работе обвинителей, еще в 2016 году.
Инструмент, известный как система 206, уже может оценить силу доказательств, условия ареста и то, насколько подозреваемый считается опасным для общества.
Новый робот-прокурор может работать на ПК. Для каждого подозреваемого он выдвинет обвинение на основе 1000 "черт", выданных человеком, а система 206 оценит доказательства.
Читайте также: Ступеньки не помеха: робот-помощник научился обходить препятствия, разнося бокалы
ИИ может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям Шанхая:
- мошенничество с кредитными картами;
- проведение азартных игр;
- опасное вождение;
- умышленное нанесение травм;
- создание препятствий для выполнения служебных обязанностей;
- кража;
- мошенничество;
- "ссоры и провоцирование неприятностей".
Последнее обвинение – самое опасное в списке, ведь его зачастую используют в Китае, чтобы подавить инакомыслие, уточняет издание.
К слову, в большинстве китайских тюрем также внедрена технология ИИ – для отслеживания физического и психического состояния заключенных с целью снижения уровня насилия.
Читайте также: ИИ рассказал о будущем: роботы не будут этичными, но мозг человека сольется с машиной
Напомним, ранее инженеры показали робота, который схватил человека за руку и отстранил ее от своего лица.