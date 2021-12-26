Фізики придумали штучний інтелект, що імітує мозок людини

Завдяки ідеї вчених із Сінгапурського університету технології та дизайну штучний розум у майбутньому зможуть запускати на компактних пристроях.
Читайте також: Вчені змогли прочитати емоції людей через Wi-Fi: чим це може бути небезпечно
Нова технологія працюватиме з використанням ультратонких 2D-матеріалів і негативно заряджених атомів сірки, пише semiconductor.
Далі по темі
Взаємодіючи з електричним полем, ці атоми зможуть перемикати фази ШІ між сплячим та активним режимом, подібно до нейронів мозку людини.
Читайте також: ІІ розповів про майбутнє: роботи не будуть етичними, але мозок людини зіллється з машиною
Таким чином в інженерів вдасться імітувати близько ста трильйонів синапсів живого мозку.
Технологія працює при кімнатній температурі, що полегшує створення компактного штучного мозку.
Читайте також: Нестача робочих рук: Ілон Маск обіцяє замінити людей андроїдами
Нагадаємо, раніше міні-мозок із лабораторії навчили грати в пінг-понг, уявляючи себе ракеткою.