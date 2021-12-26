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Фізики придумали штучний інтелект, що імітує мозок людини

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
26 грудня, 18:45
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Вчені створили синапс для штучного інтелекту, який імітує сигнали подібним до людського мозгу способом
Штучний інтелект зможе працювати як мозок людини
Штучний інтелект зможе працювати як мозок людини / Фото: Pixabay

Завдяки ідеї вчених із Сінгапурського університету технології та дизайну штучний розум у майбутньому зможуть запускати на компактних пристроях.

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Нова технологія працюватиме з використанням ультратонких 2D-матеріалів і негативно заряджених атомів сірки, пише semiconductor.

Взаємодіючи з електричним полем, ці атоми зможуть перемикати фази ШІ між сплячим та активним режимом, подібно до нейронів мозку людини.

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Таким чином в інженерів вдасться імітувати близько ста трильйонів синапсів живого мозку.

Технологія працює при кімнатній температурі, що полегшує створення компактного штучного мозку.

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Нагадаємо, раніше міні-мозок із лабораторії навчили грати в пінг-понг, уявляючи себе ракеткою.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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