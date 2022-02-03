Начебто снітч із Гаррі Поттера: мікророботам "пришили" крила комах

Такі роботи зможуть запилювати рослини або шукати людей у зруйнованих будинках після обвалів або інших катастроф.
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Їх також зможуть використати для моніторингу навколишнього середовища та розгортання різноманітних небезпечних умов, включаючи бойові дії, пише TechXplore.
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Новий метод кріплення, або штучна м'язова система дозволить зменшити вагу роботів до мінімальної.
Досі типові мікророботи використовували двигуни, шестерні та інші складні системи для помаху крилами. У 2018 році подібних роботів показувала інша компанія.
Натхненні бджолами та іншими комахами, що літають, вчені змогли прибрати із механізму складні конструкції. Водночас роботи зможуть літати досить швидко.
Новий пристрій може стабільно змахувати крилами протягом більше мільйона циклів, що дозволить йому здійснювати далекі перельоти.
Раніше ми писали:
- Поява дуже маленьких роботів вчені та фантасти передбачили багато років тому. Ми повідомляли про те, що незабаром з'являться мікророботи з молекулою та тканина товщиною в атом.
- Ми також розповідали, як автономний робот-пилосос втік із готелю Orchard Park Travelodge у Кембриджі.
- Крім того, лрони, або квадрокоптери, завойовують все більше популярності у світі, а новим витком розвитку безпілотних літальних апаратів стала можливість зануритися в їхній політ з VR-окулярами.
- Тим часом Meta зібралася створювати цифрові копії людей, щоб завантажити їх у метавсесвіт і дозволити людям зануритися у нього цілком.