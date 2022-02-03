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Начебто снітч із Гаррі Поттера: мікророботам "пришили" крила комах

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 09:50
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Інженери придумали, як зробити робітниками крила мікророботів без складних двигунів, щоб зменшити їх до розміру комах
Роботів навчили літати, як комах
Роботів навчили літати, як комах

Такі роботи зможуть запилювати рослини або шукати людей у зруйнованих будинках після обвалів або інших катастроф.

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Їх також зможуть використати для моніторингу навколишнього середовища та розгортання різноманітних небезпечних умов, включаючи бойові дії, пише TechXplore.

Новий метод кріплення, або штучна м'язова система дозволить зменшити вагу роботів до мінімальної.

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Досі типові мікророботи використовували двигуни, шестерні та інші складні системи для помаху крилами. У 2018 році подібних роботів показувала інша компанія.

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Натхненні бджолами та іншими комахами, що літають, вчені змогли прибрати із механізму складні конструкції. Водночас роботи зможуть літати досить швидко.

Новий пристрій може стабільно змахувати крилами протягом більше мільйона циклів, що дозволить йому здійснювати далекі перельоти.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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