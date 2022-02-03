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СЕГОДНЯ Техно

Роботы будут охранять границу между США и Мексикой

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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3 февраля, 19:29
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В США Министерство внутренней безопасности тестирует роботов-собак для патрулирования границы с Мексикой
Роботов-псов отправят к границе с Мексикой
Роботов-псов отправят к границе с Мексикой / Фото: DHS

Речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горы и пустыни с экстремальными температурами – например, в Эль-Пасо.

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Однако, прежде чем чем перейти к этапу практического применения, собаки-роботы сначала прошли тесты в Лортон, штат Вирджиния, пишет DHS.

Их проверили на способность выдерживать "полезные нагрузки": пакеты видео и других датчиков после установки на робота-собаку смогут передавать видео и другие данные в реальном времени.

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Теперь роботы-псы, представленные в трех цветах – коричневом, черном и серебристом, отправились в Техас.

Инженеры должны убедиться, что роботы-собаки готовы к выполнению разнообразных задач, в том числе маневрированию в суровых условиях и работе в ограниченном пространстве.

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Также нужно проверить, как они переносят высокую температуру и низкое содержание кислорода – ситуации, которые особенно опасны для людей.

Роботы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров. Они оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами и приборами ночного видения.

Ранее мы писали:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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