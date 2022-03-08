Ракети падають не лише на Україну: невідомий об'єкт бомбардував Місяць

Поки Україна страждає від російських ракет, у Місяць врізався інший літаючий об'єкт, створивши на супутнику Землі новий кратер

На Місяці з'явився новий кратер

Шматок некерованої ракети врізався в Місяць на початку березня і, ймовірно, залишив новий кратер на супутнику, ширина якого може досягати 20 метрів, пише theverge.com.

Цікаво, що жоден астроном не підтвердив факт зіткнення, тому більшість джерел орієнтуються на передбачувану дату – 4 березня.

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Спочатку передбачалося, що ракета належить Ілону Маску. SpaceX Falcon 9 у 2015 році вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, а потім другий ступінь залишився літати без керування, тому що у нього було недостатньо пального, щоб повернутися в атмосферу.

Однак пізніше з'явилася інформація, що ступінь може бути частиною ракети "Чанчжен 3С", яка запустила китайську місячну місію "Чан'є 5-Т1" у жовтні 2014 року.

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