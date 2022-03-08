Ракеты падают не только на Украину: неизвестный объект бомбардировал Луну

Пока Украина страдает от российских ракет, в Луну врезался другой летающий объект, создав на спутнике Земли новый кратер

На Луне появился новый кратер

Кусок неуправляемой ракеты врезался в Луну в начале марта и, вероятно, оставил новый кратер на спутнике, ширина которого может достигать 20 метров, пишет theverge.com.

Интересно, что ни один астроном не подтвердил факт столкновения, поэтому большинство источников ориентируются на предполагаемую дату – 4 марта.

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Изначально предполагалось, что ракета принадлежит Илону Маску. SpaceX Falcon 9 в 2015 году вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, а затем вторая ступень осталась летать без управления, так как у нее было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу.

Однако позже появилась информация, что ступень может быть частью ракеты "Чанчжэн 3С", которая запустила китайскую лунную миссию "Чанъэ 5-Т1" в октябре 2014 года.

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