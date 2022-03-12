Прощай швидкий інтернет: Росію відключили від міжнародної мережі

Під санкції потрапили Мегафон та Ростелеком. Це означає, що трафік цих провайдерів піде через Азію, що сповільнить швидкість передачі даних для росіян.
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У LINX зазначили, що продовжать перевірку щодо інших російських клієнтів, які можуть бути пов'язані з власниками двох вищезгаданих компаній. Отже, список санкційних компаній може збільшитися.
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Нагадаємо, що раніше магістральні провайдери Cogent та Lumen відключили низку російських компаній. Незабаром у Росії не залишиться іншого виходу, як повністю ізолювати власну мережу.
А з іншого боку, навіщо їм той міжнародний інтернет? З РФ вже пішли всі поважні сервіси, а ті, хто ще залишався – заблоковані самою РФ.
Блокування Роскомнагляду за останні дні:
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