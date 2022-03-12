Прощай швидкий інтернет: Росію відключили від міжнародної мережі

Лондонська точка обміну інтернет-трафіком LINX застосувала власні санкції щодо Росії за вторгнення в Україну. З Мережі було відключено найбільші телекомунікаційні компанії РФ

Росію відключають від швидкісного інтернету / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Під санкції потрапили Мегафон та Ростелеком. Це означає, що трафік цих провайдерів піде через Азію, що сповільнить швидкість передачі даних для росіян.

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У LINX зазначили, що продовжать перевірку щодо інших російських клієнтів, які можуть бути пов'язані з власниками двох вищезгаданих компаній. Отже, список санкційних компаній може збільшитися.

Нагадаємо, що раніше магістральні провайдери Cogent та Lumen відключили низку російських компаній. Незабаром у Росії не залишиться іншого виходу, як повністю ізолювати власну мережу.

А з іншого боку, навіщо їм той міжнародний інтернет? З РФ вже пішли всі поважні сервіси, а ті, хто ще залишався – заблоковані самою РФ.

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Блокування Роскомнагляду за останні дні:

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