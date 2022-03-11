Злякалися чи продавалися? Проклинати Путіна з Лукашенком у Facebook та Instagram можна буде лише в Україні

Популярні соціальні мережі Facebook та Instagram дозволять лише українським користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та російських солдатів.
Про це заявив віце-президент Нік Клегг у Twitter.
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"Facebook та Instagram не зазнають русофобії та будь-якої дискримінації росіян", – йдеться у заяві.
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Раніше Facebook та Instagram дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та російських солдатів.
Нагадаємо, що перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів . В організації пригрозили штрафами та блокуванням.
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