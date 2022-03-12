Прощай быстрый интернет: Россию отключили от международной Сети

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX применила собственные санкции в отношении России за вторжение в Украину. Из Сети были отключены крупнейшие телекоммуникационные компании РФ

Россию отключают от скоростного интернета / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Под санкции попали Мегафон и Ростелеком. Это значит, что трафик этих провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных для россиян.

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В LINX отметили, что продолжат проверку в отношении других российских клиентов, которые могут быть связаны с владельцами двух вышеназванных компаний. Так что список санкционных компаний может увеличиться.

Напомним, что ранее магистральные провайдеры Cogent и Lumen отключили ряд российских компаний. Вскоре у России не останется другого выхода, как полностью изолировать собственную Сеть.

А с другой стороны, зачем им тот международный интернет? Из РФ уже ушли все уважаемые сервисы, а те, кто еще оставался – заблокирован самой РФ.

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