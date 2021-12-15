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Прорыв в науке: космический зонд впервые в истории коснулся Солнца

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 11:51
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Зонд Parker Solar Probe от NASA пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, называемые короной, собирая частицы и анализируя магнитные поля
Солнца впервые коснулся запущенный людьми корабль
Солнца впервые коснулся запущенный людьми корабль

Так же, как высадка на Луну позволила ученым понять, как она образовалась, миссия зонда Parker и его погружение в атмосферу помогут ученым решить загадки Солнечной системы.

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Первый проход через корону длился всего несколько часов, но он – один из многих, планируемых исследователями, пишет NASA.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, но у него есть перегретая атмосфера, куда и направлялся зонд в последние годы.

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В течение следующих четырех лет он достигнет 8,86 солнечного радиуса, или 6,1 млн км от поверхности.

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По мере нарастания 11-летнего цикла активности звезды внешний край короны будет расширяться, что дает Parker Solar Probe больше шансов находиться внутри подольше.

Данные, которые удастся собрать зонду, помогут ученым разрешить давнюю загадку о том, как корона Солнца нагревается до миллионов градусов.

Напомним, ранее ученые решили отправить на Венеру зонд, чтобы поискать жизнь в ее облаках.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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