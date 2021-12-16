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Продаж бездротових навушників Apple AirPods впав на третину за рік

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 11:40
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Продаж бездротових навушників від Apple порівняно з останнім кварталом 2020 року впав на 33,7%, а частка на світовому ринку знизилася на 13%
Apple знизила продаж навушників на третину
Apple знизила продаж навушників на третину / Фото: Pixabay, Apple

У 2020 році компанія Apple за квартал поставила в роздрібний продаж 26,8 млн AirPods, а в 2021 – 17,8 млн.

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Частка Apple на світовому ринку знизилася з 37,6% до 24,6%, частка Samsung – виросла і посідає друге місце після Apple – до 12,7%, пише Canalys.

Продаж навушників Samsung за рік виріс з 7,7 млн до 8,7 млн пристроїв. Продажі навушників Xiaomi знизилися при цьому на 21,3%. 6,3 млн до 4,9 млн.

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Аналітики пояснюють, що падіння продажів Apple можна пояснити тим, що покупці чекають на наступне покоління навушників і не поспішають купувати нинішні моделі.

По-друге, Galaxy Buds 2 від Samsung мають більшу популярність, ніж у Xiaomi, яка не розширила модельний ряд під брендом Redmi.

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Сам по собі попит на компактні бездротові навушники TWS водночас зростає, і на ринок виходять моделі від різних компаній, наприклад, Jabra, Sony та JBL за відносно невисокими цінами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple почне продавати в Україні смарт-годинник з підтримкою LTE .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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