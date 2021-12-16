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Продажи беспроводных наушников Apple AirPods упали на треть за год

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 11:40
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Продажи беспроводных наушников от Apple в сравнении с последним кварталом 2020 года упали на 33,7%, а доля на мировом рынке снизилась на 13%
Apple снизила продажи наушников на треть
Apple снизила продажи наушников на треть / Фото: Pixabay, Apple

В 2020 году компания Apple за квартал поставила в розничную продажу 26,8 млн AirPods, а в 2021 — 17,8 млн.

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Доля Apple на мировом рынке снизилась с 37,6% до 24,6%, доля Samsung – выросла и занимает второе место после Apple – до 12,7%, пишет Canalys.

Продажи наушников Samsung за год выросли с 7,7 млн до 8,7 млн устройств. Продажи наушников Xiaomi снизились при этом на 21,3% – с 6,3 млн до 4,9 млн.

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Аналитики объясняют, что падение продаж Apple можно объяснить тем, что покупатели ждут следующее поколение наушников и не спешат покупать нынешние модели.

Во вторых, Galaxy Buds 2 от Samsung пользуются большей популярностью, чем у Xiaomi, которая не расширила модельный ряд под брендом Redmi.

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Сам по себе спрос на компактные беспроводные наушники TWS при этом растет, и на рынок выходят модели от различных компаний, например, Jabra, Sony и JBL по относительно невысоким ценам.

Напомним, ранее мы писали, что Apple начнет продавать в Украине смарт-часы с поддержкой LTE.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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