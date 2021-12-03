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Прах у космосі або катафалк від Tesla: похоронні бюро закуповують електрокари

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
3 грудня, 14:58
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Найбільший постачальник похоронних послуг у Великій Британії запустив свій перший електричний катафалк Tesla і отримає ще два від Nissan
Катафалки від Tesla і Nissan можуть доставити вас на власний похорон
Катафалки від Tesla і Nissan можуть доставити вас на власний похорон / Фото: Electric Hearse

Катафалк від Co-Op Fundercare спрямовано обслуговування екологічно свідомих спільнот у Лондоні.

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Автомобілі адаптовані з еквівалентів легкових автомобілів Tesla Model S та Nissan Leaf, пише TNW news .

Зовнішні конструкції катафалків виготовлені із перероблених композитних матеріалів. Власний катафалк Tesla Model S можна купити за 200 тисяч доларів.

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Тим часом Elysium Space може забрати ваш порох на ракету SpaceX, щоб хоча б після смерті ви побували у космосі. Вартість послуги – 2490 доларів з особи.

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Видання також фантазує, що до списку похоронних послуг у майбутньому міг би приєднатися також Neuralink, наприклад, змусивши ваш хмарний мозок забезпечувати автономну роботу Tesla Auto.

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Або ж записати голос людини, яка б змогла підтримувати зв'язок з користувачами інформаційно-розважальних систем, або навіть озвучувати власний похорон.

Фанат Tesla Джеремі Джадкінс, наприклад, хоче, щоб його "помістили в Gigapress і проштампували в Tesla" або, як мінімум, "проштампували в багажнику зарядного порту".

Такі катафалки вже використовуються в інших країнах Європи, наприклад, Нідерландах.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розрекламував кіберсвисток від Tesla, і його розкупили за кілька годин.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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