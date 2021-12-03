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Прах в космосе или катафалк от Tesla: похоронные бюро закупают электрокары

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 14:58
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Крупнейший поставщик похоронных услуг в Великобритании запустил свой первый электрический катафалк Tesla и получит еще два от Nissan
Катафалки от Tesla и Nissan могут доставить вас на собственные похороны
Катафалки от Tesla и Nissan могут доставить вас на собственные похороны / Фото: Electric Hearse

Катафалк от Co-Op Fundercare направлен на обслуживание экологически сознательных сообществ в Лондоне.

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Автомобили адаптированы из эквивалентов легковых автомобилей Tesla Model S и Nissan Leaf, пишет TNW news.

Внешние конструкции катафалков изготовлены из переработанных композитных материалов. Собственный катафалк Tesla Model S можно купить за 200 тысяч долларов.

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Тем временем Elysium Space может забрать ваш прах на ракету SpaceX, чтобы хотя бы после смерти вы побывали в космосе. Стоимость услуги – 2490 долларов с человека.

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Издание также фантазирует, что к списку похоронных услуг в будущем мог бы присоединиться и Neuralink, например, заставив ваш облачный мозг обеспечивать автономную работу Tesla Auto.

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Или же записать голос человека, который бы смог поддерживать связь с пользователями информационно-развлекательных систем, или даже озвучивать собственные похороны.

Фанат Tesla Джереми Джадкинс, например, хочет, чтобы его "поместили в Gigapress и проштамповали в Tesla" или, как минимум, "проштамповали в багажнике зарядного порта".

Такие катафалки уже используются в других странах Европы, например, в Нидерландах.

Напомним, ранее Илон Маск разрекламировал киберсвисток от Tesla, и его раскупили за несколько часов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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