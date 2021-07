Tesla зробить мережу універсальних зарядок, доступних для інших електромобілів

Компанія Tesla, яка випустить найшвидший електромобіль у світі, створить мережу своїх станцій зарядки, які будуть доступні для інших електромобілів. Ідею реалізувати планують до кінця 2021 року. Про це в Twitter написав Ілон Маск.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.



Its one fairly slim connector for both low & high power charging.



That said, were making our Supercharger network open to other EVs later this year.