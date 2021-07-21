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Tesla зробить мережу універсальних зарядок, доступних для інших електромобілів

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
21 липня, 17:00
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Щоб реалізувати цю ідею, Tesla повинна розробити адаптери і змінити свій мобільний додаток. Створити універсальну зарядку планують до кінця 2021 року
Tesla зробить мережу зарядок доступних для інших електромобілів
Tesla зробить мережу зарядок доступних для інших електромобілів / Фото: Getty Images

Компанія Tesla, яка випустить найшвидший електромобіль у світі, створить мережу своїх станцій зарядки, які будуть доступні для інших електромобілів. Ідею реалізувати планують до кінця 2021 року. Про це в Twitter написав Ілон Маск.

Підприємець написав, що компанія зробить мережу станцій Tesla Supercharger, яка буде доступна не тільки для автомобілів Tesla, а й для інших електромобілів. Раніше компанія створила свій власний роз'єм, який підходив виключно для транспорту Tesla.

Ілон Маск пояснив це тим, що раніше Tesla була єдиним виробником електромобілів дальньої дії, тому й не було якогось єдиного стандарту. Тепер компанія створить зарядки і для електромобілів інших марок. Вони будуть доступні по всьому світу.

На зарядних станціях Tesla в Америці можна буде перекусити. Фото: REUTERS/Thomas Peter
На зарядних станціях Tesla в Америці можна буде перекусити. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Але щоб реалізувати цю ідею, Tesla повинна розробити адаптери і змінити свій мобільний додаток, повідомляється в Electrek.

Варто відзначити, що зарядити автомобіль через зарядкку Tesla для поїздки на дистанцію понад 320 км можна за 15 хвилин.

Ілону Маску виповнилося 50 років – дивіться відео:

Як відомо, на ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять з інших країн, а тому це вже старі електрокари. Тому ми розповідали про 5 нових електрокарах, які доступні українцям.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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