Tesla зробить мережу універсальних зарядок, доступних для інших електромобілів

Компанія Tesla, яка випустить найшвидший електромобіль у світі, створить мережу своїх станцій зарядки, які будуть доступні для інших електромобілів. Ідею реалізувати планують до кінця 2021 року. Про це в Twitter написав Ілон Маск.
We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.- Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021
Its one fairly slim connector for both low & high power charging.
That said, were making our Supercharger network open to other EVs later this year.
Підприємець написав, що компанія зробить мережу станцій Tesla Supercharger, яка буде доступна не тільки для автомобілів Tesla, а й для інших електромобілів. Раніше компанія створила свій власний роз'єм, який підходив виключно для транспорту Tesla.
Ілон Маск пояснив це тим, що раніше Tesla була єдиним виробником електромобілів дальньої дії, тому й не було якогось єдиного стандарту. Тепер компанія створить зарядки і для електромобілів інших марок. Вони будуть доступні по всьому світу.
Але щоб реалізувати цю ідею, Tesla повинна розробити адаптери і змінити свій мобільний додаток, повідомляється в Electrek.
Варто відзначити, що зарядити автомобіль через зарядкку Tesla для поїздки на дистанцію понад 320 км можна за 15 хвилин.
Ілону Маску виповнилося 50 років – дивіться відео:
Як відомо, на ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять з інших країн, а тому це вже старі електрокари. Тому ми розповідали про 5 нових електрокарах, які доступні українцям.