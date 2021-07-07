Ілон Маск поскаржився на складності в створенні безпілотних авто

Ілон Маск в недавньому пості в своєму Twitter зізнався, що створювати автопілот – складніше ніж очікувалося

Ілон Маск - ікона сучасних технологій / Фото: ixbt.com

Ілон Маск зізнався в своєму пості в Twitter, що проектування і випуск безпілотних автомобілів виявився набагато складніше, ніж він припускав. Мабуть, творець літаючого автомобіля AirCar повністю з ним погодився б.

Він так само визнав, що недооцінив кількість дрібниць, які потрібно враховувати під час розробки повноцінних серійних автомобілів. На етапі створення прототипів інженери дозволяють собі опускати багато важливих конструктивних особливостей, щоб перейти до основних тестів. А ось при створенні дорожньої версії доводиться фактично перебирати кожен гвинтик автомобіля.

Але Ілон не звик здаватися і закінчив пост фразою "Ніщо не має більше ступенів свободи, ніж реальність". Можливо, він мав на увазі пошук нових рішень там, де раніше цього не робив ніхто.

При цьому він все ж підтвердив вихід нового автопілота Full Self-Driving v9 для нинішніх моделей Tesla і нового покоління, яке вже проходить тести.

Багато фанатів Маска підтримали його в коментарях і сказали, що все одно вірять в те, що Ілон швидко знайде вихід із ситуації – як завжди.

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