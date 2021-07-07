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СЬОГОДНІ Техно

Ілон Маск поскаржився на складності в створенні безпілотних авто

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
7 липня, 15:15
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Ілон Маск в недавньому пості в своєму Twitter зізнався, що створювати автопілот – складніше ніж очікувалося
Ілон Маск - ікона сучасних технологій
Ілон Маск - ікона сучасних технологій / Фото: ixbt.com

Ілон Маск зізнався в своєму пості в Twitter, що проектування і випуск безпілотних автомобілів виявився набагато складніше, ніж він припускав. Мабуть, творець літаючого автомобіля AirCar повністю з ним погодився б.

Він так само визнав, що недооцінив кількість дрібниць, які потрібно враховувати під час розробки повноцінних серійних автомобілів. На етапі створення прототипів інженери дозволяють собі опускати багато важливих конструктивних особливостей, щоб перейти до основних тестів. А ось при створенні дорожньої версії доводиться фактично перебирати кожен гвинтик автомобіля.

Але Ілон не звик здаватися і закінчив пост фразою "Ніщо не має більше ступенів свободи, ніж реальність". Можливо, він мав на увазі пошук нових рішень там, де раніше цього не робив ніхто.

При цьому він все ж підтвердив вихід нового автопілота Full Self-Driving v9 для нинішніх моделей Tesla і нового покоління, яке вже проходить тести.

Багато фанатів Маска підтримали його в коментарях і сказали, що все одно вірять в те, що Ілон швидко знайде вихід із ситуації – як завжди.

Раніше ми розповіли про те, що недавно вийшов Tesla Model S Plaid – найшвидший електромобіль.

Так само нагадаємо, що Електроскейт Evolve Hadean скоро можна буде купити.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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