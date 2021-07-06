Чи псується телефон від ігор?

Як грати на телефоні і не "вбити" його завчасно? Три головних поради нашим читачам.

Чим потужнiший смартфон - тим менше навантаження пiд час гри / Фото: Сьогодні

Чи можна "вбити" смартфон іграми? Відповімо відразу: так. Але в певних умовах, і зараз ми розповімо як правильно грати на телефоні, щоб не викликати неполадки. Особливо це стосується дорогих апаратів на зразок анонсованого Samsung Galaxy Z Flip 3.

Використовуйте оптимальні настройки

Якщо гра пропонує середні налаштування - не намагайтеся викрутити все на максимум. Результатом стане перегрів телефону, швидкий знос батареї і в гіршому випадку – пошкодження мікросхем. Смартфони не настільки міцні, як комп'ютери і не мають такої надійного захисту від внутрішніх перевантажень, тому запускаючи ресурсоємних гру на слабкому телефоні – ви можете завдати йому реальну шкоду.

Слідкуйте за температурою

Ця порада випливає з попередньої. Проблема в нагріванні плати і батареї – при тривалій високій температурі вони запросто можуть пошкодити екран телефону. Особливо це стосується Amoled-дисплеїв, які дуже дорого обходяться в ремонті і ще дорожче – при заміні. Якщо звичайний IPS-дисплей на Xiaomi можна замінити за умовні $ 50, то на заміну екрану Samsung ви витратите від $ 200 і більше.

Iгровий смартфон – кращий вибiр для фанатiв iгор / Фото: Tehno Rating

Не грайте під час зарядки

Найпоширеніша помилка у більшості любителів ігор – підключити зарядний пристрій і насолоджуватися грою, не хвилюючись про низький рівень заряду батареї. Це зручно, але в рази прискорює знос батареї і замість 3 років заміна буде потрібна вже черз рік. Так само в системі закладено певна кількість циклів зарядки – в сучасних телефонах це близько 1 000 зарядiв з 0 до 100%. Але під час гри "на шнурі" цикли рахуються інакше і скорочуються в 2 рази швидше.

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