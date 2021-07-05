Realme GT2 стане першим флагманом з суперсучасним процесором, випередивши Xiaomi

Флагманський смартфон Realme GT2 на Snapdragon 895 потіснить Xiaomi

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Офіційний представник компанії Realme Ваєнг Вей Дерек підтвердив інформацію про технічні характеристики майбутнього флагманського смартфона Realme GT2 . Телефон дійсно обладнають топовим суперпродуктивним процесором Snapdragon 895. Можливо пізнiше вийде бюджетна версія зi слабким процесором як в нашій статті про OPPO А-серії.

Якщо компанія не передумає і дійсно випустить своє дітище – китайський гігант і народний улюбленець Xiaomi втратить статус азіатського інноватора в сегменті мобільних телефонів.

Функціонер, що відповідає за світовий ринок компанії, заявив що роботи по створенню нового Realme GT2 значною мірою активізувалися, пристрій "вже розробляють" і випустять на світову техно-арену по готовності.

Першi зображення Realme GT2 на Snapdragon 895 / Фото: Realme

Точних термінів Дерек, на жаль, не зміг вказати, але це й не дивно. Дата релізу смартфона безпосередньо прив'язана до завершення робіт над майбутнім "монстром" Snapdragon 895. Експерти китайського сегменту ринку вважають, що перші процесори можна очікувати в 4-му кварталі 2021 року, а значить перші телефони на основі цього процесора з'являться не раніше січня 2022 року.

Зрозуміло, Xiaomi теж покладає плани на 895-й процесор і збирається випустити свій флагман Xiaomi Mi 12 на його основі, однак зараз обидві компанії змушені чекати релізу.

Раніше ми вже писали про те, що в Apple представили нову iOS 15 – сподіваємося Realme так само оновить свою оболонку.

Так само ми розповідали про прямого конкурента в бюджетному сегменті – як вибрати телефон OPPO .