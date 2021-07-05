Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Техно

Realme GT2 стане першим флагманом з суперсучасним процесором, випередивши Xiaomi

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
5 липня, 17:15
Копіювати лінк
Флагманський смартфон Realme GT2 на Snapdragon 895 потіснить Xiaomi
/ Фото: Сьогодні

Офіційний представник компанії Realme Ваєнг Вей Дерек підтвердив інформацію про технічні характеристики майбутнього флагманського смартфона Realme GT2 . Телефон дійсно обладнають топовим суперпродуктивним процесором Snapdragon 895. Можливо пізнiше вийде бюджетна версія зi слабким процесором як в нашій статті про OPPO А-серії.

Якщо компанія не передумає і дійсно випустить своє дітище – китайський гігант і народний улюбленець Xiaomi втратить статус азіатського інноватора в сегменті мобільних телефонів.

Функціонер, що відповідає за світовий ринок компанії, заявив що роботи по створенню нового Realme GT2 значною мірою активізувалися, пристрій "вже розробляють" і випустять на світову техно-арену по готовності.

Першi зображення Realme GT2 на Snapdragon 895
Першi зображення Realme GT2 на Snapdragon 895 / Фото: Realme

Точних термінів Дерек, на жаль, не зміг вказати, але це й не дивно. Дата релізу смартфона безпосередньо прив'язана до завершення робіт над майбутнім "монстром" Snapdragon 895. Експерти китайського сегменту ринку вважають, що перші процесори можна очікувати в 4-му кварталі 2021 року, а значить перші телефони на основі цього процесора з'являться не раніше січня 2022 року.

Зрозуміло, Xiaomi теж покладає плани на 895-й процесор і збирається випустити свій флагман Xiaomi Mi 12 на його основі, однак зараз обидві компанії змушені чекати релізу.

Раніше ми вже писали про те, що в Apple представили нову iOS 15 – сподіваємося Realme так само оновить свою оболонку.

Так само ми розповідали про прямого конкурента в бюджетному сегменті – як вибрати телефон OPPO .

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Всі новини Техно
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти