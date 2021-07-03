S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC за попереднім замовленням буде з подарунками для фанатів

Деякі магазини вже оголосили про можливість попереднього замовлення фізичних видань очікуваної гри STALKER 2, при чому на вибір будуть доступні три варіанти з різними бонусами. За будь-якого передзамовлення ви отримаєте особливі скіни для броні і зброї, додатковий контент і значки для мультиплеєра. Детальна інформація доступна в офіційному Twitter STALKER 2.

Поки що доступні:

Стандартне видання. Набір включає в себе:

Ціна – $ 59.99 (1643 грн)

карту Зони

нашивки кланів

військовий жетон сталкера

брелок-мультитул з кресалом

колекційну фігурку

Артбук

постер

стілбук з особливим артом

цифровий Deluxe-контент

Ціна – $ 79.99 (2190 грн)

Ultimate Edition Pack / Фото: stalker2.com

Реклама

Ultimate видання. Варіант для справжніх сталкерів, в якому ви знайдете все що було в попередніх виданнях і ряд дуже цінних доповнень:

настільна лампа-артефакт

сталкерський рюкзак

всі майбутні DLC

стілбук з особливим артом для Ultimate-видання

Але і заплатити за такий набір доведеться $ 179.99 (4929 грн).

Трохи пізніше з'явиться ще одна, лімітована версія, але поки що інформації про неї мало. Можна лише припустити, що Limited Edition обійдеться фанатам ще дорожче і буде містити щось абсолютно унікальне.