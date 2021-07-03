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СЬОГОДНІ Техно

S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC за попереднім замовленням буде з подарунками для фанатів

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
3 липня, 16:02
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Всі хто зробив попереднє замовлення S.T.A.L.K.E.R. 2 отримають подарунки від розробників. Поки що доступні три набори
Stalker 2 - відкрито передзамовлення
Stalker 2 - відкрито передзамовлення / Фото: Сьогодні

Деякі магазини вже оголосили про можливість попереднього замовлення фізичних видань очікуваної гри STALKER 2, при чому на вибір будуть доступні три варіанти з різними бонусами. За будь-якого передзамовлення ви отримаєте особливі скіни для броні і зброї, додатковий контент і значки для мультиплеєра. Детальна інформація доступна в офіційному Twitter STALKER 2.

Поки що доступні:

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Standard Edition Pack
Standard Edition Pack / Фото: stalker2.com

Стандартне видання. Набір включає в себе:

  • гру
  • лист від розробників
  • набір стікерів
  • цифровий контент
  • стілбук з артом
  • сувенірний Пропуск в Зону

Ціна – $ 59.99 (1643 грн)

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Collecror's Edition Pack
Collecror's Edition Pack / Фото: stalker2.com

Колекційне видання. Набір включає в себе Стандартне видання і додаткові бонуси:
  • карту Зони
  • нашивки кланів
  • військовий жетон сталкера
  • брелок-мультитул з кресалом
  • колекційну фігурку
  • Артбук
  • постер
  • стілбук з особливим артом
  • цифровий Deluxe-контент

Ціна – $ 79.99 (2190 грн)

Ultimate Edition Pack
Ultimate Edition Pack / Фото: stalker2.com

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Ultimate видання. Варіант для справжніх сталкерів, в якому ви знайдете все що було в попередніх виданнях і ряд дуже цінних доповнень:

  • настільна лампа-артефакт
  • сталкерський рюкзак
  • всі майбутні DLC
  • стілбук з особливим артом для Ultimate-видання

Але і заплатити за такий набір доведеться $ 179.99 (4929 грн).

Трохи пізніше з'явиться ще одна, лімітована версія, але поки що інформації про неї мало. Можна лише припустити, що Limited Edition обійдеться фанатам ще дорожче і буде містити щось абсолютно унікальне.

Раніше ми вже писали про те, що оприлюднена дата виходу і новий трейлер STALKER 2 .

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Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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