S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC за попереднім замовленням буде з подарунками для фанатів

Деякі магазини вже оголосили про можливість попереднього замовлення фізичних видань очікуваної гри STALKER 2, при чому на вибір будуть доступні три варіанти з різними бонусами. За будь-якого передзамовлення ви отримаєте особливі скіни для броні і зброї, додатковий контент і значки для мультиплеєра. Детальна інформація доступна в офіційному Twitter STALKER 2.
Поки що доступні:
Стандартне видання. Набір включає в себе:
- гру
- лист від розробників
- набір стікерів
- цифровий контент
- стілбук з артом
- сувенірний Пропуск в Зону
Ціна – $ 59.99 (1643 грн)
- карту Зони
- нашивки кланів
- військовий жетон сталкера
- брелок-мультитул з кресалом
- колекційну фігурку
- Артбук
- постер
- стілбук з особливим артом
- цифровий Deluxe-контент
Ціна – $ 79.99 (2190 грн)
Ultimate видання. Варіант для справжніх сталкерів, в якому ви знайдете все що було в попередніх виданнях і ряд дуже цінних доповнень:
- настільна лампа-артефакт
- сталкерський рюкзак
- всі майбутні DLC
- стілбук з особливим артом для Ultimate-видання
Але і заплатити за такий набір доведеться $ 179.99 (4929 грн).
Трохи пізніше з'явиться ще одна, лімітована версія, але поки що інформації про неї мало. Можна лише припустити, що Limited Edition обійдеться фанатам ще дорожче і буде містити щось абсолютно унікальне.
Раніше ми вже писали про те, що оприлюднена дата виходу і новий трейлер STALKER 2 .