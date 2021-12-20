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Порно та насильство приберуть: Google заблокує небезпечний контент на дисках

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
20 грудня, 10:31
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Техногігант незабаром почне обмежувати доступ до файлів на Google Drive, які, на його думку, порушують політику компанії
Google перевірить особисті дані користувачів на дисках та видалить частину з них
Google перевірить особисті дані користувачів на дисках та видалить частину з них / Фото: Getty Images

Google оголосила про нові умови використання свого пропрієтарного хмарного сховища, через які можна взагалі залишитися без гугл-диска.

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Техногігант вживе активних дій з виявлення небезпечних файлів на дисках, після чого видалить, закриє від пересилання або зовсім заблокує користувача, пише gizchina.

Файли, що порушують політику пошукового гіганта, будуть відзначені для власника і відкриті тільки для нього (якщо, звичайно, їх не знищать чи не заблокують).

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Отже, власники файлів знатимуть про статус своїх файлів, але це захистить користувачів від образливого контенту, запевняють у компанії.

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Контент, який особливо цікавить Google, може включати:

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  • інформацію від кіберзлочинців;
  • мова ворожнечі;
  • документи сексуального характеру;
  • файли, які можуть бути небезпечними для дітей.

Експерти побоюються, що нові правила можуть нашкодити користувачам, закривши їхні дані без поважних причин, оскільки Google чітко не описав критерії відбору файлів.

Водночас можна буде запустити систему перевірки для користувачів, які вважають, що їхні документи обмежили незаконно.

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Нагадаємо, раніше TikTok оновив одразу кілька функцій у додатку, додавши гіфки в коментарі та голос кішки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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