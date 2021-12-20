Порно и насилие уберут: Google заблокирует опасный контент на дисках

Техногигант вскоре начнет ограничивать доступ к файлам на Google Drive, которые, по его мнению, нарушают политику компании

Google проверит личные данные пользователей на дисках и удалит часть из них / Фото: Getty Images

Google объявила о новых условиях использования своего проприетарного облачного хранилища, из-за которых можно будет вообще остаться без гугл-диска.

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Техногигант предпримет активные действия по выявлению опасных файлов на дисках, после чего удалит, закроет от пересылки или вовсе заблокирует пользователя, пишет gizchina.

Файлы, нарушающие политику поискового гиганта, будут отмечены для владельца, и открыты только для него (если, конечно, их не уничтожат или не заблокируют).

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Таким образом, владельцы файлов будут знать о статусе своих файлов, но это защитит пользователей от оскорбительного контента, заверяют в компании.

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Контент, который особенно интересует Google, может включать:

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информацию от киберпреступников;

язык вражды;

документы сексуального характера;

файлы, которые могут быть опасны для детей.

Эксперты опасаются, что новые правила могут навредить пользователям, закрыв их данные без уважительной причины, поскольку Google четко не описал критерии отбора файлов.

В то же время можно будет запустить систему проверки для тех пользователей, которые считают, что их документы ограничили незаконно.

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