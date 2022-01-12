Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Марсіанський робот NASA пішов у сплячку через бурю на Червоній планеті

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 11:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Посадковий модуль InSight після пилової бурі на Марсі перейшов у безпечний режим роботи, призупинивши всі функції, крім основних
Посадковий модуль NASA перейшов у сплячий режим через бурю на Марсі
Посадковий модуль NASA перейшов у сплячий режим через бурю на Марсі / Фото: NASA

Модуль пішов у сплячий режим, щоб не витрачати зайву енергію, оскільки буря зменшила кількість світла для сонячних панелей.

Читайте також: Золото над крижаною шапкою: китайський зонд зняв північний полюс Марса

Реклама

Водночас інженери залишаються на зв'язку з InSight і сподіваються вже наступного тижня повернути його в активний режим роботи, пише NASA.

Команда місії відновила контакт із модулем 10 січня, виявивши, що його потужність стабільна, хоч і низька, і тепер батареї навряд чи сядуть.

Читайте також: Сотні тисяч знімків та вертоліт: найкращі моменти 2021 року на Марсі

Реклама

Фахівці вирішили приспати InSight, побоюючись повторення історії марсохода Opportunity, який у 2018 році під час бурі припинив роботу.

InSight приземлився на Марсі 26 листопада 2018 року, щоб вивчити внутрішню структуру планети, зокрема її кору, мантію та ядро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42795.47

Binance Coin (BNB)

465.16

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

132.85

Theta (THETA)

4.19

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти