Як після Чорнобиля: рослини в Японії мутували та поводяться незвично

Рослини на Фукусімі ростуть ненормально через радіацію після ядерної аварії 2011 року – дуже схоже на український Чорнобиль

Сосни в Японії збожеволіли від радіації / Фото: Wikipedia

Вчені описали зміни у структурі рослин та дерев у районах, близьких до того місця, де сталося часткове розплавлення атомної електростанції Фукусіма.

Читайте також: Радіація та тиск: що трапиться з тілами перших колоністів Марса

Реклама

Це сталося після землетрусу силою 9,1 бала, і цунамі, що накрило системи охолодження заводу, пише Newsweek.

Життя рослин показало дивні аномалії за останні роки, що минули після аварії. Так, мутували місця, з яких на дереві розходяться голки.

Реклама

Швидкість мутацій прямо пропорційна дозі іонізуючого випромінювання, якого зазнали хвойні дерева.

​

Ще однією виявленою аномалією було зникнення пагонів японської ялиці та червоної сосни. Це додатково довело, що іонізуюче випромінювання може змінювати структуру дерев.

Реклама

Такі аномалії були схожі на ті, що були виявлені на соснах у Чорнобильській зоні відчуження, неподалік від місця катастрофи.

Раніше ми писали: