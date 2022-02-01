Як після Чорнобиля: рослини в Японії мутували та поводяться незвично

Вчені описали зміни у структурі рослин та дерев у районах, близьких до того місця, де сталося часткове розплавлення атомної електростанції Фукусіма.
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Це сталося після землетрусу силою 9,1 бала, і цунамі, що накрило системи охолодження заводу, пише Newsweek.
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Життя рослин показало дивні аномалії за останні роки, що минули після аварії. Так, мутували місця, з яких на дереві розходяться голки.
Швидкість мутацій прямо пропорційна дозі іонізуючого випромінювання, якого зазнали хвойні дерева.
Ще однією виявленою аномалією було зникнення пагонів японської ялиці та червоної сосни. Це додатково довело, що іонізуюче випромінювання може змінювати структуру дерев.
Такі аномалії були схожі на ті, що були виявлені на соснах у Чорнобильській зоні відчуження, неподалік від місця катастрофи.
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