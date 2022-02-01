Как после Чернобыля: растения в Японии мутировали и ведут себя необычно

Растения на Фукусиме растут ненормально из-за радиации, оставшейся после ядерной аварии 2011 года – очень похоже на украинский Чернобыль

Сосны в Японии сошли с ума от радиации / Фото: Wikipedia

Ученые описали изменения в структуре растений и деревьев в районах, близких к тому месту, где произошло частичное расплавление атомной электростанции Фукусима.

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Это произошло после землетрясения силой 9,1 балла, и цунами, захлестнувшего системы охлаждения завода, пишет Newsweek.

Жизнь растений показала странные аномалии за последние годы, прошедшие после аварии. Так, мутировали места, из которых на дереве расходятся иголки.

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Скорость мутаций прямо пропорциональна дозе ионизирующего излучения, которому подверглись хвойные деревья.

Еще одной обнаруженной аномалией было исчезновение побегов японской пихты и красной сосны. Это дополнительно доказало, что ионизирующее излучение может изменять структуру деревьев.

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Эти аномалии были похожи на те, что были найдены на соснах в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от места катастрофы.

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