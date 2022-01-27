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Зупиніть Землю: що станеться з людьми, якщо планета перестане обертатися

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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27 січня, 16:05
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Якби Земля раптом перестала обертатися навколо своєї осі, але продовжувала б – навколо Сонця, клімат різко змінився б
Якщо Земля зупиниться, людей вразить радіація
Якщо Земля зупиниться, людей вразить радіація / Фото: Pixabay

Вчені розповіли, що якби планета несподівано зупинилася, то, як мінімум, зникла б звичайна земна доба.

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День тривав би півроку, як і ніч. Водночас вдень планета сильно нагрівалася б, а вночі набагато сильніше остигала, що змінило б клімат на Землі, пишет Space.

Велика різниця температур між днем ​​та вночі викликала б сильні вітри: вони зіткнуться, створюючи величезні смерчі розміром з цілі континенти.

Крім того, зникло б магнітне поле, яке створюється завдяки обертанню Землі.

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Без нього випромінювання космічної радіації досягне Землі і вразить людей, а ось гравітація не зникне – ви, як і раніше, залишитеся на планеті.

Треба розуміти, що Земля обертається з моменту свого народження – 4,5 млрд років. Єдине, що може тимчасово зупинити її – це якщо у неї вріжеться інша планета.

Але за такого сценарію люди навряд чи виживуть, бо почнеться справжній Апокаліпсис, який можна порівняти з сюжетом фільму "Не дивись вгору".

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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