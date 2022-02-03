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Гелікоптери на Марсі світяться у темряві: як це виходить

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 16:08
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Плазмовий розряд, який часто виникає навколо кораблів і літаків під час грози, може створювати ефект світіння навколо марсіанського вертольота
У темряві гелікоптери Марса можуть світитися
У темряві гелікоптери Марса можуть світитися / Фото: Wikipedia

Явлення, відоме як вогонь Святого Ельма, названо на честь покровителя моряків у католицизмі, і може спостерігатися також у NASA Ingenuity.

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Цей процес у принципі схожий створення статичної електрики шляхом тертя повітряної кулі та вовняного светра, пише IFL Science.

Як пояснюють вчені, на Марсі, коли леза лопаті вертольота швидко обертаються, вони можуть зіткнутися з крихітними порошинками, створюючи електричний розряд.

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У міру його накопичення може створюватися струм, який, зі свого боку, зіткнеться з молекулами вуглекислого газу та зрештою створить те саме світіння.

Струми досить малі, щоб пошкодити безпілотник, але от повітря навколо корабля світиться синьо-фіолетовим кольором.

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На жаль, перевірити теорію на Ingenuity складно, тому що він не літає в сутінках, але майбутні його побратими це робитимуть. Тоді нова оптика могла б навіть дозволити зробити фото "світлячка".

Нагадаємо, з моменту приземлення вертоліт Ingenuity Mars Helicopter здійснив як мінімум 18 польотів над Червоною планетою.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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