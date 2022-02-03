Гелікоптери на Марсі світяться у темряві: як це виходить

Явлення, відоме як вогонь Святого Ельма, названо на честь покровителя моряків у католицизмі, і може спостерігатися також у NASA Ingenuity.
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Цей процес у принципі схожий створення статичної електрики шляхом тертя повітряної кулі та вовняного светра, пише IFL Science.
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Як пояснюють вчені, на Марсі, коли леза лопаті вертольота швидко обертаються, вони можуть зіткнутися з крихітними порошинками, створюючи електричний розряд.
У міру його накопичення може створюватися струм, який, зі свого боку, зіткнеться з молекулами вуглекислого газу та зрештою створить те саме світіння.
Струми досить малі, щоб пошкодити безпілотник, але от повітря навколо корабля світиться синьо-фіолетовим кольором.
На жаль, перевірити теорію на Ingenuity складно, тому що він не літає в сутінках, але майбутні його побратими це робитимуть. Тоді нова оптика могла б навіть дозволити зробити фото "світлячка".
Нагадаємо, з моменту приземлення вертоліт Ingenuity Mars Helicopter здійснив як мінімум 18 польотів над Червоною планетою.
Раніше ми писали:
- Марсохід Curiosity наприкінці 2021 року зняв приголомшливе фото краєвиду на Червоній планеті.
- Марсохід Perseverance повернувся до роботи після операції з видалення каменю, що застряг у ньому, і відразу ж розвеселив фанатів.
- У листопаді 2021 року вертоліт Ingenuity здійснив свій п'ятнадцятий політ та сфотографував Червону планету.