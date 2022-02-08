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Обганяють Ілона Маска: гаджет підняв на ноги паралізованих людей

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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8 лютого, 08:35
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Новий спинний імплантат дозволив паралізованим людям ходити, підніматися сходами і навіть їздити велосипедом
Імпланти дозволили паралізованим людям ходити
Імпланти дозволили паралізованим людям ходити

Новий пристрій посилає електричні сигнали у хребет та контролює рухи, що допомогло почати рухатися дев'яти людям із травмами хребта.

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Нейрохірург Джоселін Блош з Університетської лікарні Лозанни у Швейцарії провела операцію та сказала, що всі пацієнти одужали відразу після неї, пише The Science Times.

Що дає імплант

Тепер пацієнти можуть вставати і ходити з опорою на крокуючі колеса. Один із пацієнтів зазначив, що він міг рухати ногами в перший день і ходити після трьох-чотирьох місяців тренувань.

30-річний італієць Мішель Роккаті був паралізований після аварії на мотоциклі у 2017 році, внаслідок якої його хребет був повністю розірваний.

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Він втратив чутливість ніг, але завдяки операції може рухатися за допомогою пристрою, керованого планшетом.

Поки що не ліки

Дослідники уточнили, що імплантат не є ліками від травм хребта. Проте ходьба та стояння допомагають пацієнтові відчувати менше болю через щоденне сидіння в інвалідному візку.

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Він переважно використовується для реабілітації, а не для прогулянок містом. На жаль, чутливість кінцівок імплантанта майже не повертає.

Подібну технологію розвиває і засновник компанії Neuralink Ілон Маск: він обіцяє, що його імпланти дозволять паралізованим людям рухатися та знову почати відчувати своє тіло.

Частково в цьому його вже випередила не лише Швейцарія, а й Австралія: наприкінці грудня 2021 року паралізований чоловік уперше у світі запостив твіт силою думки.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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