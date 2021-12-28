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Hello, world! Австралієц опублікував перший у світі твіт силою думки

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 14:09
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Паралізований австралієць Філіп О’Кіф зміг запостити у Twitter повідомлення через імплантований у його мозок пристрій, використовуючи сигнали мозку
Астралійцю імплантували пристрій, що дозволяє твітити силою думки
Астралійцю імплантували пристрій, що дозволяє твітити силою думки

Компанія Synchron дала можливість 62-річному чоловікові, який страждає на боковий аміотрофічний склероз, перетворити свої думки прямо в твіт.

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Це вперше у світі, коли хтось зміг писати повідомлення в соціальних мережах, прямо транслюючи сигнали мозку, пише Futurism.

"Привіт, світе!" – написав у Твіттері О'Кіф, який страждає на прогресуючий параліч, викликаний БАС.

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Він транслював думки через обліковий запис генерального директора Synchron Томаса Окслі. Короткий твіт. Монументальний прогрес", – йдеться також у повідомленні.

Пізніше в тому ж обліковому записі з'явилося ще одне повідомлення, опубліковане силою думки:

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"Не потрібні клавіші чи голос. Я створив цей твіт, просто подумавши про це", – йдеться у ньому.

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Імплант поставили Філіппу через яремну вену у квітні 2020 року – він отримав Stentrode BCI, невеликий набір електродів, що дозволяють зв'язуватися з іншими пристроями.

"Система приголомшлива, це як навчитися їздити велосипедом – це вимагає практики, але коли ви катаєтеся, це стає природним", – заявив австралієць.

За його словами, з того часу йому достатньо подумати, що натиснути на комп'ютері, також він може писати листи по e-mail, сплачувати банківські платежі, і тепер ще й твітити.

Нагадаємо, нещодавно мільярдер Ілон Маск повідомив, що його імпланти Neuralink почнуть тестувати на людях 2022 року.

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Вони також мають допомогти паралізованим людям, а в майбутньому можуть стати аналогом телепатії. Раніше Neuralink продемонструвала, як мавпа силою думки грає в пінг-понг .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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