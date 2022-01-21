Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей

Зважаючи на все, йдеться про випробування на людях чіпів, які вживлятимуть у людський мозок – про старт таких тестів засновник компанії Ілон Маск заявляв наприкінці 2021 року.
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Директор контролюватиме процеси тестування медичного пристрою, яке допоможе у майбутньому перемогти параліч, пише govtech.
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Новий директор повинен буде не лише взаємодіяти з першими піддослідними, а й зібрати команду, відповідальну за проведення клінічних досліджень.
Цікаво, що мозковий імплантат Маска для допомоги паралізованим людям виявився не першим – наприкінці грудня 2021 року австралієць вперше у світі запостив твіт силою думки .
Neuralink, проте, вже дозволяє мавпам грати у відеоігри, використовуючи тільки мозок, і призначений для лікування неврологічних розладів, а не лише передачі сигналів.
За словами Ілона Маска, безпосередньо з'єднати мозок з комп'ютером вийде максимум у 2025 році.
Компанія до старту випробувань ще має отримати добро від Управління з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів США.
Маск запевняє, що процеси всередині його компаній набагато безпечніші, ніж передбачають державні норми. Проте дозволу поки що не було.
Контекст.
- Нагадаємо, крім мавпи, Маск також показав приклад роботи Neuralink, який був вживлений у мозок свині Гертруди. Інженерам вдалося вважати активність нейронів її мозку з усіх каналів.
- Крім того, ми писали, що надалі імпланти можуть використовувати, щоб дозволити людям швидше навчатися – наприклад, завантажувати в мозок іноземні мови чи музику.
- Він також міг би допомогти людям у комунікації, яка буде дивним чином нагадуватиме телепатію.