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Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 січня, 19:52
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Neuralink, компанія з виробництва мозкових імплантатів, шукає директора з клінічних випробувань
Маск вже шукає директора для впровадження чипів у людей
Маск вже шукає директора для впровадження чипів у людей / Фото: Getty Images, Wikipedia

Зважаючи на все, йдеться про випробування на людях чіпів, які вживлятимуть у людський мозок – про старт таких тестів засновник компанії Ілон Маск заявляв наприкінці 2021 року.

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Директор контролюватиме процеси тестування медичного пристрою, яке допоможе у майбутньому перемогти параліч, пише govtech.

Фото Getty Images

Новий директор повинен буде не лише взаємодіяти з першими піддослідними, а й зібрати команду, відповідальну за проведення клінічних досліджень.

Цікаво, що мозковий імплантат Маска для допомоги паралізованим людям виявився не першим – наприкінці грудня 2021 року австралієць вперше у світі запостив твіт силою думки .

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Neuralink, проте, вже дозволяє мавпам грати у відеоігри, використовуючи тільки мозок, і призначений для лікування неврологічних розладів, а не лише передачі сигналів.

За словами Ілона Маска, безпосередньо з'єднати мозок з комп'ютером вийде максимум у 2025 році.


Компанія до старту випробувань ще має отримати добро від Управління з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів США.

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Маск запевняє, що процеси всередині його компаній набагато безпечніші, ніж передбачають державні норми. Проте дозволу поки що не було.

Фото Getty Images

Контекст.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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