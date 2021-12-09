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Нехватка рабочих рук: Илон Маск обещает заменить людей андроидами

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 17:23
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Роботы с искусственным интеллектом смогут компенсировать нехватку рабочей силы, ведь детей рождается все меньше, заявил миллиардер
Роботы Маска будут выполнять несложную работу
Роботы Маска будут выполнять несложную работу

Генеральный директор компаний Tesla считает, что андроиды Tesla Bot помогут решить глобальные проблемы человечества.

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Миру не хватает рабочей силы, и если люди не начнут заводить больше детей, цивилизация может рухнуть, пояснил он во время онлайн-конференции The Wall Street Journal.

Роботы-андроиды в то же время могли бы компенсировать нехватку рабочей силы. Маск не смог ответить на вопрос, когда удастся создать первых эффективных Tesla Bot.

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Со временем они могли бы полностью заменить человеческий труд, уверен при этом гендиректор Tesla.

"Одна из самых больших угроз для цивилизации – это низкая и стремительно падающая рождаемость", – заявляет Маск.

Сам концепт робота с кодовым названием Optimus Маск представил в августе 2021. Первоначальная задача – поручить ему простую и рутинную работу.

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Чтобы люди не опасались андроидов, насмотревшись научной фантастики, их делают слабыми и медленными, хотя они смогут поднимать до 20 кг груза и тянуть за собой до 68 кг.

Рост Tesla Bot будет около 173 см, вес – около 57 кг. Робот получит восемь камер, сенсорные датчики с обратной связью и автономный компьютер, а на его лице установят экран.

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С ним можно будет общаться и давать ему несложные задачи – например, сходить в магазин за покупками.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что импланты Neuralink начнут тестировать на людях в 2022 году.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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