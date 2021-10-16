NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів

Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд відправиться вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські

NASA запустило зонд для вивчення астероїдів Юпітера / Фото: NASA, REUTERS

Успішний запуск "Люсі" пройшов сьогодні вранці з Космічного центру Кеннеді. На орбіту зонд доставила одноразова двоступенева ракета-носій Атлас-5.

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Після виходу на орбіту зонд відокремився від ракети-носія і розгорнув систему сонячних батарей діаметром в 7 метрів. Подорож починається!

Протягом своєї 12-річної місії робот-археолог буде досліджувати рекордну кількість астероїдів. "Люсі" пролетить повз одного астероїда в головному поясі Сонячної системи і семи троянських астероїдів.

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" Троянці – це залишки перших днів існування нашої сонячної системи, Фактично скам'янілості утворення планет", – ці слова належать американському палеонтологові Гелу Левісону.

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Траєкторія "Люсі" буде тричі проходити повз Землю і розганятися за рахунок гравітації планети, що зробить її першим космічним кораблем, коли-небудь повертався в околиці нашої планети з зовнішньої Сонячної системи.

Траєкторія польоту "Люсі"

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Земля – синя точка, зонд – фіолетова

Сім цілей місії "Люсі": подвійний астероїд Patroclus / Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele і астероїд головного поясу DonaldJohanson.

Ці скупчення астероїдів представляють собою останні незвідані області астероїдів в Сонячній системі. "Люсі" допоможе відповісти на питання про те, як утворилися планети-гіганти.

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