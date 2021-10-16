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NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 жовтня, 14:47
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Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд відправиться вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські
NASA запустило зонд для вивчення астероїдів Юпітера
NASA запустило зонд для вивчення астероїдів Юпітера / Фото: NASA, REUTERS

Успішний запуск "Люсі" пройшов сьогодні вранці з Космічного центру Кеннеді. На орбіту зонд доставила одноразова двоступенева ракета-носій Атлас-5.

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Після виходу на орбіту зонд відокремився від ракети-носія і розгорнув систему сонячних батарей діаметром в 7 метрів. Подорож починається!

Протягом своєї 12-річної місії робот-археолог буде досліджувати рекордну кількість астероїдів. "Люсі" пролетить повз одного астероїда в головному поясі Сонячної системи і семи троянських астероїдів.

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" Троянці – це залишки перших днів існування нашої сонячної системи, Фактично скам'янілості утворення планет", – ці слова належать американському палеонтологові Гелу Левісону.

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Траєкторія "Люсі" буде тричі проходити повз Землю і розганятися за рахунок гравітації планети, що зробить її першим космічним кораблем, коли-небудь повертався в околиці нашої планети з зовнішньої Сонячної системи.

Траєкторія польоту "Люсі"

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Земля – синя точка, зонд – фіолетова

Сім цілей місії "Люсі": подвійний астероїд Patroclus / Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele і астероїд головного поясу DonaldJohanson.

Ці скупчення астероїдів представляють собою останні незвідані області астероїдів в Сонячній системі. "Люсі" допоможе відповісти на питання про те, як утворилися планети-гіганти.

Раніше ми писали, що випадковий пуск двигуна російського корабля розгорнув МКС. Це вже другий такий інцидент менш ніж за три місяці

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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