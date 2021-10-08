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Дорого і небезпечно: чому астронавти так рідко виходять у відкритий космос

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 17:37
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Кожен, хто бачив кадри виходів астронавтів у відкритий космос, погодиться, що виглядає це захоплююче. Але насправді ці вилазки досить небезпечні
Астронавти рідко виходять в відкритий космос
Астронавти рідко виходять в відкритий космос / Фото: Pixabay

Тільки уявіть: ви виходите у відкритий космос, а під вами – Земля. Видовище зачаровує. Але насправді виходи в космос небезпечні, трудомісткі і дорого обходяться.

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Астронавтам доводиться годинами готуватися до виходу у відкритий космос. По-перше, вони повинні надіти герметичні скафандри і кілька годин дихати киснем, щоб позбутися від усього азоту в своєму тілі.

Астронавт готується до виходу у відкритий космос. Фото: NASA

Це дозволяє їм запобігти появі декомпрессионної або кесонної хвороби, коли в кровотоці утворюються хворобливі і смертельні бульбашки азоту.

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Астронавти виходять у відкритий космос не покурити. Кожен вихід супроводжується певним завданням. Найчастіше всі зовнішні роботи проводить робот-маніпулятор Canadarm2.

Якщо ж обслуговуюча система не може впоратися сама з якимось завданням, їй на допомогу відправляють людину

Астронавт виконує роботи у відкритому космосі за допомогою системи Canadarm2. Фото: Wikipedia

Кожен вихід супроводжується небезпекою полетіти у відкритий космос, тому астронавти використовують страхувальні троси, щоб залишатися поруч з космічним кораблем. Хоча був випадок, коли від скафандра Пірса Селлерса відкріпилася спеціальна лебідка, але колеги вчасно це помітили і справили несправність.

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Крім цього, астронавти надягають систему SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue) – це рюкзак, що має реактивний двигун, за допомогою якого астронавт в крайньому випадку зможе переміщатися в невагомості. Управляє він за допомогою джойстика.

SAFER вперше протестували в 1994 році. Астронавти надягають його при кожному виході в космос, але поки не було жодного випадку, коли б довелося його використовувати.

Ще один фактор, що роблять виходи в космос небезпечними – перспектива зіткнутися з космічним сміттям. З огляду на те, що швидкість обертання орбітальної станції близько 7 км/с, зіткнення навіть з дрібною часткою буде серйозніше кулі.

Брюс МакКендлесс у відкритому космосі. фото NASA

До речі, ще до появи системи SAFER, в лютому 1984 года, астронавт Брюс МакКендлесс став першим астронавтом, який переміщувався в космосі без підключення до космічного корабля.

Для пересування він використовував Пілотований маневруючий модуль (MMU), але після катастрофи місії "Челленджер" переглянули норми безпеки і його використання заборонили.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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