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Перший контакт? Астрономи зафіксували невідомий радіосигнал з центру Галактики

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 15:12
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Астрономи виявили незвичайні сигнали, що йдуть від центру "Чумацького Шляху". Радіохвилі не відповідають жодній з нині вивчених моделей змінного радіоджерела і можуть вказувати на новий клас зоряних об'єктів
Астрономи виявили дивний сигнал з серця "Чумацького шляху". Фото: University of Sydney
Астрономи виявили дивний сигнал з серця "Чумацького шляху". Фото: University of Sydney

Назва дивного сигналу: ASKAP J173608.2-321635, але в Мережі його вже охрестили "Привидом". У період з квітня 2019 року по серпень 2020 року "Привид" був помічений 13 разів.

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"Цей об'єкт був унікальний тим, що спочатку був невидимим, потім став яскравим, потім зник, а потім знову з'явився. Така поведінка було незвичайною", – розповіла астрофізик з університету Сіднея Тара Мерфі.

"Найдивнішою властивістю цього нового сигналу є те, що він має дуже високу поляризацію. Це означає, що його світло коливається тільки в одному напрямку, але цей напрямок обертається з часом", – сказав автор дослідження Цзітенг Ван.

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В самому серці "Чумацького Шляху" ховається гігантська чорна діра, відома як Стрілець A*, але немає ніяких підтверджень того, що вона має якийсь стосунок до "Привида".

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Вчені не можуть дати якихось пояснень дивним радіосигналам через недостатню кількість спостережень. Втім, малоймовірно, що цей сигнал подали інопланетяни, пише cnet.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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