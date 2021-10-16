Збій або недбалість: випадковий пуск двигуна російського корабля розвернув МКС

Незапланований запуск двигуна російського космічного корабля ненадовго вивів з ладу Міжнародну космічну станцію Це вже другий такий інцидент менш ніж за три місяці

Росіяни випадково розвернули МКС / Фото: NASA

Корабель Союз МС-18, який повинен повернути на Землю космонавта Олега Новицького, кінорежисера Клима Шипенко і актора Юлію Пересільд, проводив планові передпольотні випробування.

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"Запуск двигуна несподівано продовжився після закінчення вікна випробувань, що призвело до втрати контролю орієнтації Міжнародної космічної станції, – повідомили про інцидент в NASA.

Пізніше Інтерфакс повідомив, що орбітальна лабораторія відхилилася від своєї нормальної орієнтації на 57 градусів.

Втім, в Росії до інциденту поставилися халатно, не дивлячись на те, що це другий випадок, спровокований росіянами менш ніж за три місяці.

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"Олег не бери в голову, ну подумаєш розгорнули станцію на 57 градусів, нічого страшного", – сказав в ході переговорів з космонавтом Олегом Новицьким керівник польоту російського сегменту Володимир Соловйов.

Протягом 30 хвилин авіадиспетчери відновили орієнтацію космічної станції, тепер вона знаходиться в стабільному положенні. Зазначається, що під час події екіпаж не спав, і йому нічого не загрожувало.

В даний час на борту МКС працюють 10 членів екіпажу: космонавти Роскосмоса Олег Новицький, Петро Дубров і Антон Шкаплеров, актриса Юлія Пересільд і кінорежисер Клим Шипенко, астронавти NASA Марк Ванді Хей, Шейн Кімбро і Меган Макартур, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хошіде.

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Космічна станція раніше була випадково розгорнута 29 липня, коли двигуни російського модуля "Наука", який щойно прибув, здійснили незапланований пуск.

Той інцидент був більш серйозним: орбітальна лабораторія повернулася приблизно на 540 градусів. Російські офіційні особи пов'язали подію з програмним збоєм.