На Землі вперше виявили ударні кратери, як на Місяці

Вони з'явилися з великого первинного кратера, який утворився після падіння метеориту. Дослідники нарахували 31 об'єкт розміром від 10 до 70 метрів.
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Це стародавні кратери пермського періоду, який був на Землі 280 млн років тому, а сам метеорит впав близько 250 млн років тому, пише Independent.
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Після падіння небесного тіла його уламки розлетілися на 150-200 км, а удари брил діаметром 4-8 метрів на швидкості від 700 до 1000 м/с сформували кільцеву серію вторинних кратерів.
Таке явище поширене у Сонячній системі на планетах та супутниках без атмосфери, таких як Місяць та Марс, але іноді трапляється і на об'єктах з атмосферою як Венера.
Таким чином, були вперше отримані докази того, що на Землі можливе вторинне утворення кратерів.
Під час дослідження вчені змогли також припустити місцеперебування основного кратера – між округами Гошен та Ларамі у Вайомінгу та округами Банер, Шайєнн та Кімбол у Небрасці.
Вони також встановили ще 60 потенційних кратерів, а на Землі було виявлено 208 ударних кратерів.
Раніше ми писали:
- Близько 200 мільйонів років тому та сама вулканічна активність, яка знищила чверть життя на Землі, допомогла створити Атлантичний океан.
- Вчені вирушили на одне з найкисліших озер на Землі, щоб більше дізнатися про минуле можливе життя на Марсі.
- Дослідники також порівняли атаку Марса та Землі астероїдами, щоб зрозуміти, чи загрожує нашій планеті катастрофа.