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На Землі вперше виявили ударні кратери, як на Місяці

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 лютого, 13:16
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У США в штаті Вайомінг геологи виявили ударні кратери від метеоритів, яких раніше ще не знаходили на Землі
Кратери Землі можуть утворюватися як і, як у Місяці
Кратери Землі можуть утворюватися як і, як у Місяці

Вони з'явилися з великого первинного кратера, який утворився після падіння метеориту. Дослідники нарахували 31 об'єкт розміром від 10 до 70 метрів.

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Це стародавні кратери пермського періоду, який був на Землі 280 млн років тому, а сам метеорит впав близько 250 млн років тому, пише Independent.

Після падіння небесного тіла його уламки розлетілися на 150-200 км, а удари брил діаметром 4-8 метрів на швидкості від 700 до 1000 м/с сформували кільцеву серію вторинних кратерів.

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Таке явище поширене у Сонячній системі на планетах та супутниках без атмосфери, таких як Місяць та Марс, але іноді трапляється і на об'єктах з атмосферою як Венера.

Таким чином, були вперше отримані докази того, що на Землі можливе вторинне утворення кратерів.

Під час дослідження вчені змогли також припустити місцеперебування основного кратера – між округами Гошен та Ларамі у Вайомінгу та округами Банер, Шайєнн та Кімбол у Небрасці.

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Вони також встановили ще 60 потенційних кратерів, а на Землі було виявлено 208 ударних кратерів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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